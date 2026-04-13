Planean observatorio turístico en Chiapas

Próximamente en Chiapas se podría crear un observatorio turístico, proyecto que busca integrar información clave del sector para mejorar la toma de decisiones y mantener un control estadístico, así lo anunció el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo.

El funcionario detalló que en México existen pocos observatorios de este tipo, entre ellos el de Guanajuato, y confió que Chiapas se sumará a esa lista durante este año.

El anuncio surge en un contexto donde el sector hotelero, sobre todo en San Cristóbal de Las Casas, ha manifestado inquietudes por la baja ocupación y el crecimiento de plataformas como Airbnb.

Pocas reservas anticipadas

Al respecto, Guillén Gordillo informó que sostuvo una reunión con un grupo de hoteleros del centro de la ciudad al inicio de la Semana Santa, quienes reportaron niveles de ocupación de entre el 70 y el 75 por ciento durante ese periodo, aunque con una modalidad distinta a la tradicional: muchas llegadas fueron por ventas directas en mostrador, no por reservas anticipadas.

El secretario reconoció que no se pueden cantar victorias ni hablar de cifras récord en Chiapas, pero afirmó que los empresarios muestran entusiasmo porque las cosas han ido mejorando de manera mesurada.

Destinos como Comitán, otro Pueblo Mágico, manejó cifras similares, mientras que otros puntos turísticos con vocación distinta, como playas, ríos y cascadas, tuvieron menor afluencia por el tipo de turismo que se busca en temporada vacacional.

Airbnb

En cuanto al fenómeno de Airbnb, Guillén Gordillo adelantó que hay una plática pendiente con la empresa para obtener datos que permitan conocer el perfil de los visitantes, su lugar de procedencia, número de viajeros y sus gustos.

Toda esta información será integrada precisamente al observatorio turístico, una herramienta que, según el funcionario, contribuirá a diseñar mejores estrategias para el sector.