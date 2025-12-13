Planean ordenar las plataformas digitales

El ordenamiento del servicio de taxis y vehículo de plataforma tiene que ser el reto en el rumbo de transportes para el 2026, dijo el presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte del Congreso del Estado, Rubén Zuarth Esquinca.

En el contexto de los avances expuestos por la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, durante su comparecencia ante legisladoras y legisladores, subrayó la importancia de continuar ordenando el sector con criterios de legalidad, transparencia y modernización.

Datos presentados

Zuarth Esquinca señaló que los datos presentados por la funcionaria —entre ellos la regularización de concesiones, la actualización del padrón vehicular y el inicio del marco regulatorio para el transporte por aplicación— representan pasos necesarios para depurar un sistema que durante años acumuló rezagos, pero también advirtió que el reto es sostener ese ritmo con orden institucional y supervisión permanente.

En este sentido, el legislador destacó la importancia de que la Secretaría impulse la modernización del sector sin descuidar la legalidad, especialmente ante la incorporación de plataformas digitales como DiDi Taxi.

“Cualquier innovación debe estar sujeta a la ley. Que 200 taxis concesionados se integren a herramientas digitales es positivo, siempre que exista supervisión, capacitación y certeza para usuarios y conductores”, puntualizó.

Seguimiento

Zuarth Esquinca reiteró que la Comisión que preside dará seguimiento puntual a los compromisos expuestos por la secretaria González Pólito, particularmente en materia de padrones confiables, supervisión operativa, mejora del servicio y regulación del transporte por aplicación.