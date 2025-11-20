Planean posicionar a la Unach a nivel internacional

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, confirmó que además de la presencia de la Unión de Editoriales Universitarias de España, en la próxima Feria Internacional del Libro, el talento chiapaneco también acudirá a festividades culturales de Europa, pues mantiene una agenda para posicionar a la institución educativa a nivel internacional.

El rector explicó que recientemente sostuvo reuniones de trabajo con directivos de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas encabezadas por su presidenta María Isabel Cabrera, donde se abordó la importancia de la vinculación cultural y académica internacional, que generen el intercambio de conocimientos y experiencias.

Dijo que entregó una invitación para que estas editoriales participen en Chiapas, pero también se acordó que los creadores chiapanecos pueden acceder a los sistemas de edición y publicación con estas prestigiadas casas culturales, así como posibles colaboraciones en eventos artísticos y culturales.

Dijo que la Unach continúa su paso hacia la internacionalización con acciones de vinculación, como también su participación en una reunión con Funcionarios del Banco Mundial encabezados por el director de División Colombia, México y Venezuela, Mark Roland Thomas.

Expresó que la reunión realizada con representantes de distintas instituciones de educación del estado, busca conocer las áreas de oportunidad existentes en Chiapas y al mismo tiempo conocer el talento local.

Estas acciones, dijo, suman en la construcción de una nueva realidad de la Universidad que se posiciona como una fortaleza en el sureste nacional.