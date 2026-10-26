Planean proponer reducción de unidades

Ante el crecimiento desmedido de conductores adheridos al servicio de transporte por plataformas digitales, los cuales son un aproximado de 15 mil en Tuxtla Gutiérrez, un grupo de operadores organizados y el gremio de taxistas planean proponer a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) estatal la reducción de cinco mil unidades por cada gremio.

José Grajales, vocero de los conductores organizados de plataformas digitales, explicó que el acuerdo con los taxistas es con la intención de mantener un equilibrio en la prestación del servicio.

“Negociando con los compañeros taxistas tomamos un acuerdo que seamos cinco mil conductores de plataforma y ellos son cinco mil y tanto de taxistas, para tener un equilibrio. Y ellos aceptaron muy amablemente”, señaló.

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El vocero recordó que en una reunión previa con la SMyT, se les planteó que podían ser dos mil 500 conductores, propuesta que el gremio busca modificar mediante el diálogo y que los espacios se asignen a quienes están organizados y cumplen con los requisitos.

Grajales expresó que esperan que en las negociaciones con las autoridades se privilegie la transparencia y que los lugares se otorguen a los conductores que han mantenido una postura de diálogo y apego a las instancias legales, sin que se favorezca a grupos del transporte por encima del grupo organizado.

“En lo que no estuvimos de acuerdo es cuando nos dicen que van a ser dos mil 500 que van a quedar, pero mil van a ser para los amigos”, manifestó.

Señalaron que los grupos del transporte no deberían tener prioridad sobre quienes buscan un lugar dentro del padrón. Además, subrayó que el gremio ha tratado de mediar y llegar a instancias legales para alcanzar un trabajo estable, sin confrontarse con el gobierno.

Finalmente, explicó que reducir el número de conductores permitiría que las tarifas recuperen su nivel habitual, pues actualmente existe un exceso de unidades que ha provocado que los precios se desplomen a la mitad.