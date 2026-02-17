Planetario registra alta afluencia de visitantes

El Planetario Tuxtla, en la presente administración, ha registrado una alta afluencia de personas que se han acercado a este espacio para conocer más sobre los temas de la ciencia y la tecnología.

Recientemente más de dos mil personas llegaron al inmueble, como parte de una jornada de convivencia familiar que estuvo acompañada de actividades de divulgación.

El director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), Jovani Salazar, destacó la asistencia para disfrutar de una noche astronómica.

“La respuesta ciudadana refleja las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, cumpliendo con las políticas públicas para el creciente interés de la población por espacios que acercan el conocimiento científico de manera accesible y emocional”, se informó desde la Agencia.

Afluencia histórica

Jovani Salazar expresó que se está viviendo una cifra histórica de visitantes en el planetario, es decir, que se ha impulsado la ciencia, la tecnología y el sentido humano.

La jornada vivida “bajo las estrellas”, ofreció la oportunidad a los asistentes de conocer constelaciones y comprender su significado cultural y científico. “El amor y la amistad son valores que nos inspiran a compartir, respetarnos, cuidarnos y caminar juntos en un mismo universo”, añadió.

Dentro de las actividades destacaron la observación de estrellas con los telescopios y la proyección el documental “Yo Tierra” en el domo del planetario.

“En la explanada se presentó además la película Mi primer amor, mientras que emprendedores locales participaron en un bazar que promovió el consumo regional”, remarcó la Aditech.