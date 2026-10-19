Planetario Tuxtla realiza velada astronómica

Con el propósito de acercar la ciencia, la astronomía y la tecnología a las familias chiapanecas, en el marco de las festividades del Día de Muertos, el Planetario Tuxtla realizó la velada astronómica “La noche del Universo Oscuro”, una jornada gratuita que reunió a niñas, niños, jóvenes y público en general en torno al conocimiento, la recreación y la divulgación científica.

Despiertan la curiosidad

Durante la actividad, el director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), Hugo Armando Aguilar Aguilar, acompañó las distintas actividades y destacó la importancia de generar espacios que despierten la curiosidad, fomenten el aprendizaje y fortalezcan el acercamiento de la población al conocimiento científico y tecnológico.

Posteriormente, recorrió las instalaciones del Planetario Tuxtla, luego de presenciar una proyección en el domo. Durante la visita, las y los guías explicaron las actividades que se desarrollan en las distintas áreas, así como los servicios de atención y orientación que se ofrecen a las personas visitantes para enriquecer su experiencia educativa y recreativa.

Transforman el conocimiento

La velada permitió a las familias conocer la diversidad de actividades que ofrece este espacio de divulgación científica, donde el conocimiento se transforma en una experiencia accesible, dinámica y atractiva para personas de todas las edades. La jornada contó también con la participación de La Blue 52, Casa Cultural Himeji y la empresa DaruCon Tux, que contribuyó a la ambientación con sus animatrónicos.

Entre las actividades programadas destacaron los recorridos por las salas Universo y de Luminiscencia, las proyecciones en el domo, los juegos y las actividades recreativas en el jardín, además de un bazar y espacios de alimentos. Aunque se contempló la observación astronómica mediante telescopios, esta no pudo realizarse debido a las condiciones climatológicas. Asimismo, la participación de personas caracterizadas con cosplay aportó un ambiente de creatividad, imaginación y convivencia a esta experiencia.