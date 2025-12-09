Planta de moscas estériles con 35 % de avance

La nueva planta de cría y esterilización de moscas del gusano barrenador de ganado (GBG) que habilita el gobierno federal en Metapa de Domínguez, Chiapas, lleva un 35 % de avance, según información compartida por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán.

Inversión

Destacó que en 2025 se invirtieron alrededor de mil 200 millones de pesos para combatir a la plaga. Los resultados han sido satisfactorios, ya que el insecto ha permanecido por casi 13 meses confinado en el sur-sureste y las incursiones que se han interceptado en centro y norte del país fueron desactivadas de manera inmediata.

El proyecto de la nueva planta de cría y esterilización de moscas representa una inversión conjunta entre México y Estados Unidos (EUA) por 51 millones de dólares, de los cuales nuestro país aporta 30 millones y el gobierno estadounidense 21 millones de dólares.

Producción

Recordó que una vez concluida, la Planta de Producción de Moscas Estériles de GBG generará más de 100 millones de insectos estériles por semana, que se sumarán a los 100 millones que actualmente se producen desde la planta ubicada en Panamá.

La nueva planta contará con un nivel de bioseguridad tipo BSL-2, lo que garantiza que no habrá escape de insectos fértiles antes de que pasen por el área de irradiación, proceso que anula su capacidad reproductiva.

Seguimos innovando para combatir al gusano barrenador de ganado, como el uso de los binomios caninos para detectar heridas y gusaneras, así como el uso de trampas de monitoreo, expusieron.

binomios caninos

En Chiapas, los binomios caninos especializados del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) trabajan intensamente en puntos fronterizos como Catazajá, usando su olfato para detectar el gusano barrenador (GBG) en el ganado bovino.