Planta de moscas estériles iniciará distribución

Para erradicar la plaga del gusano barrenador (que ha generado afectaciones en el ganado chiapaneco), se prevé que a partir del mes de junio comience la distribución de moscas estériles a través de una planta que se construye en Metapa, dijo el titular de la Secretaría del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha.

La incidencia del gusano barrenador, explicó, se redujo gracias a que se realizaron acciones precisas como la entrega de medicamentos gratuitos y capacitaciones a los productores.

En la charla Platicando con el Jaguar, podcast que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que la plaga se mantiene controlada desde el 2025.

Acciones preventivas

Adelantó que en los próximos días se dará un banderazo de salida de una campaña preventiva para este 2026, a fin de beneficiar a las familias que se dedican a estas actividades.

El servidor público recordó que en suma con la Federación se prevé que la planta productora de moscas comience operaciones en unos meses, con cepas que la entidad requiere para atender el tema del gusano barrenador.

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El secretario de Campo mencionó que el sector requiere de financiamientos y vendrán apoyos para las personas que se dedican a las actividades agrícolas.

Es decir, se darán créditos que van desde los 30 mil y hasta un millón de pesos, lo que permitirá a los productores mejoras en su trabajo, todo con una tasa de interés preferencial.

Para este 2026, dijo el gobernador en esta conversión, se está trabajando para impulsar lo que se ha llamado la Prosperidad Compartida, es decir, un acompañamiento a todos los sectores con el apoyo de los gobiernos federal y estatal.