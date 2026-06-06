Planta de moscas estériles, próxima a ser inaugurada

La adecuación de la planta de producción de moscas estériles de gusano barrenador de ganado (GBG) ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, muestra un avance general del 87 % para entrar en operación en las próximas semanas; se prevé alcance gradualmente una producción de 100 millones de insectos a la semana.

La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba Jazmín López Gutiérrez, comentó que a través de la Comisión Panamá - Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (Copeg), en la actualidad 11 personas mexicanas son capacitadas.

Dijo que algunas ya concluyeron la capacitación para comenzar a operar en la planta a partir del 25 de junio, fecha que se prevé sea inaugurada; la finalidad es controlar y combatir la presencia de Gusano Barrenador del Ganado (GBG), porque esta plaga no reconoce fronteras.

Cooperación

El combate de esta plaga se ha realizado entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA), el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Aphis, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

La cooperación con Panamá ha sido indispensable para la puesta en marcha de la biofábrica mexicana, al otorgar acompañamiento técnico para los procesos de producción masiva de moscas, irradiación, bioseguridad, así como en la formación del personal.

“La cooperación con Panamá, Estados Unidos, a través de la Copeg, es esencial para proteger la salud animal, la producción pecuaria, la economía de las familias ganaderas y la seguridad sanitaria de nuestra región”, destacó la secretaria.