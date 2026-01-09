Planta de moscas tiene 48 por ciento de avance

La construcción de la planta de producción de moscas estériles para el combate al gusano barrenador del ganado (GBG) que se construye en el municipio fronterizo de Metapa de Domínguez, registra un avance del 48 por ciento, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Afirmó que esta entrará en operaciones a mediados de este año, en la que se pretende producir unos 100 millones de moscas estériles semanales para combatir la plaga que ya se ha diseminado a 17 estados del país, aunque la mayor incidencia se presenta en el sur-sureste.

“Esto permitirá duplicar la cantidad de moscas estériles con que se cuenta en la actualidad y, de esta manera, llegar a un total de 200 millones semanales”, precisó.

Plan de acción

Lo anterior, dijo que es parte del Plan de Acción Conjunto entre México y Estados Unidos, además del trabajo colaborativo entre productores, gobiernos de los estados y autoridades sanitarias, lo cual es esencial para avanzar en el control y la erradicación del gusano barrenador del ganado”.

Asimismo, reiteró que la notificación oportuna de casos sospechosos es fundamental, aclarando que no se aplica cuarentena en las unidades de producción afectadas, sino medidas técnicas sanitarias preventivas y tratamiento a los animales.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la plaga se ha logrado reducir en cuanto a los casos activos.

“Si bien la plaga se ha presentado en 17 entidades, la atención oportuna y los protocolos estrictos han logrado que el 95.7 por ciento —del total de 492 casos activos al 7 de enero— se localicen en nueve estados: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla”, precisó.

Dijo que los estados de Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro, que presentaron casos del gusano barrenador, a la fecha se encuentran libres.

En tanto, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México, tienen menos de diez casos, los cuales son atendidos para erradicarlos.

Protocolos

Señaló que para evitar la dispersión de la plaga, se ha iniciado un plan emergente en Tamaulipas y norte de Veracruz, que incluye vigilancia intensiva, atención directa en campo y la liberación focalizada de moscas estériles, como estrategia de supresión.

Paralelo a ello, se ha implementado el “Protocolo de Movilizador Confiable” que formaliza y mejora el control de la cadena de abasto de ganado y se dispuso la suspensión precautoria de la movilización de ganado de las zonas afectadas a engordas de Nuevo León, acompañado de un esfuerzo para fortalecer sus medidas de inspección y vigilancia”, puntualizó.