Planta del GBG con 30 % de avance: Sader

La planta productora de moscas estériles para el combate del gusano barrenador del ganado (GBG) ubicada en el municipio fronterizo de Metapa, tiene un avance del 30 por ciento, informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán.

La plaga se encuentra confinada hacia los estados del sureste del país y de acuerdo con el último informe de la situación de la misma, de un total de ocho mil 632 casos acumulados en el país, 640 permanecen activos y de ellos 204 en Chiapas.

En el estado de Nuevo León, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), declaró inactivo un caso interceptado el pasado 5 de octubre en Montemorelos, con lo cual “la ganadería del norte del país se encuentra libre de la plaga”.

Trasladan moscas

A pesar de ello, en esa zona se instalaron 15 cámaras de dispersión terrestre de moscas estériles, en las cuales se liberaron más de seis millones de pupas estériles, provenientes del Centro de Empaque de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el fin de “impedir cualquier posibilidad de reproducción del insecto y consolidar la protección sanitaria del hato ganadero nacional”.

Berdegué Sacristán ha reconocido que la frontera de Estados Unidos se mantiene cerrada a la exportación de ganado nacional y no se tienen fechas probables para su reapertura.