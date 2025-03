Plantas de ciclo combinado atraerían inversiones

Instalar plantas de ciclo combinado en Chiapas para producir hidrogeno verde, abriría la posibilidad de que más empresas inviertan en la entidad, por ende, se generarían más empleos, al tiempo que se aprovecharía más la riqueza hídrica, comentó Alejandro Escanero González, presidente del Clúster de Infraestructura y Energía.

Indicó que si no hay inversión, no hay empleos y mucho menos ingresos. “Lo que se tiene que hacer es sentar las bases y es lo que el gobierno está haciendo, nos hemos reunido con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local y ya están trabajando en las reformas necesarias”.

Enfatizó que, si no hay mayor producción de energías renovables, sobre todo, no hay industrialización; si no se aprovecha el recurso hídrico, no es posible alcanzar mayores inversiones de empresas, por eso es que como organización buscan que se modifiquen los decretos de aguas nacionales.

Soluciones

Otras zonas del país que están en una severa crisis hídrica, seguramente se les ha surgido la idea de hacer un acueducto desde Chiapas, pero hay que tener claro lo que el estado requiere para su desarrollo, sin afectar el medio ambiente y garantizar que el recurso hídrico se renueve.

Recordó que actualmente se descargan al Golfo de México 125 mil millones de metros cúbicos (m³) de agua provenientes de los ríos Grijalva y Usumacinta, sin aprovechamiento agropecuario, industrial o energético.

En 2018, el volumen de aguas superficiales concesionadas en Chiapas fue de 62 mil 417. 544 millones de m³ por año, de las cuales, el 98.2 %, equivalente a 61 mil 279.669 millones de m³ anuales, está otorgado en concesión exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las plantas de ciclo combinado son una alternativa viable para el aprovechamiento hídrico; es una tecnología que combina una turbina de gas con una de vapor de condensación de forma que aumenta la eficiencia, en este caso, a las grandes centrales productoras de electricidad.