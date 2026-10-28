Plantas medicinales pueden tener efectos adversos

Hay una pérdida constante del conocimiento sobre los beneficios de algunas plantas consideradas como medicinales en las comunidades, por lo que el Instituto de Investigación en Plantas Medicinales Chiapanecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) busca rescatar y conservar esa información.

José del Carmen Rejón Orantes, director de dicho instituto, comentó que realizan un trabajo sistemático sobre todo en la zona Chol y Tsotsil, con diferentes investigaciones y recopilando testimonios de los habitantes.

División

Destacó que son muchas las plantas catalogadas como medicinales, “yo le llamo la segunda colonización, porque tenemos en uso común muchísimas plantas que no son nativas, pero que se volvieron en algún punto por su uso: la hierbabuena, el romero, la sábila”.

Aparte están las plantas nativas como el nanchi, la guanábana, la chincuya, que también son de aspectos medicinales y que son de uso común. Algunas de ellas incluso tienen propiedades anticancerígenas, pero hace falta muchos estudios para saber exactamente cómo actúan.

Porque añadió, todo depende de la dosis, ya que un exceso también puede resultar con efectos adversos en el cuerpo, o incluso neurotóxico.

Se debe tener mucha precaución, porque las plantas también tienen compuestos bioactivos, por lo que un exceso en el consumo sí puede tener consecuencias negativas, sobre todo si se combina con medicamentos alopáticos.

Indicó que las personas interesadas en saber más del tema, sobre todo los profesionales de la salud y estudiantes, pueden visitar el instituto. Recién presentaron un libro sobre plantas medicinales y ahí pueden adquirirlo.

“Está demostrado que algunas plantas tienen propiedades anticancerígenas. Estados Unidos hizo un trabajo de exploración de al menos 300 mil plantas, algunas de ellas, como el árbol de El Tejo, que produce un anticancerígeno que es el taxano”.