Plantas únicas de Chiapas al borde de la extinción

Chiapas enfrenta una grave amenaza ambiental: 269 especies de plantas vasculares endémicas del estado se encuentran en alguna categoría de riesgo, según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. La principal causa es el saqueo y tráfico ilegal, impulsado por el alto valor ornamental y la rareza de muchas de estas especies, que las convierte en objetivos del mercado negro.

Entre los grupos más afectados se encuentran las orquídeas, las cícadas y las bromelias, plantas de gran belleza o singularidad biológica que son extraídas de su entorno natural sin control.

Aunque existen esfuerzos relevantes de conservación, como los que se desarrollan en el Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda en Tuxtla Gutiérrez, y la Reserva de la Biosfera El Triunfo, que funciona como uno de los últimos grandes refugios naturales, estas acciones resultan insuficientes frente a la presión de los extractores ilegales.

Las cícadas encabezan la lista de especies amenazadas.

Estas plantas, caracterizadas por su tronco robusto y hojas similares a las palmeras o helechos, no producen flores sino conos.

Son consideradas auténticos fósiles vivientes, ya que su origen se remonta a hace 280 millones de años, cuando aún habitaban los dinosaurios.

Su situación es especialmente delicada debido a su crecimiento extremadamente lento y su alto valor en el mercado ilegal.

La palma cícada chiapaneca, endémica de la Sierra Madre, se encuentra en peligro crítico por su distribución restringida.

Lo mismo ocurre con Ceratozamia mirandae, localizada en áreas muy específicas de la Depresión Central y la Sierra Madre, y con Ceratozamia norstogii, una de las cícadas más raras y codiciadas por coleccionistas, limitada a pequeños bosques de pino-encino.

El riesgo también alcanza a diversas orquídeas, como la orquídea tigrillo de las nubes, catalogada en peligro de extinción y exclusiva de los bosques de niebla, un ecosistema que desaparece aceleradamente por el cambio de uso de suelo.

En el caso de las palmas, destaca la Chamaedorea glaucifolia, una palma camedor estilizada y muy apreciada para ornato, cuya extracción sin control amenaza sus poblaciones silvestres.