Plantea Mandiola transporte seguro para mujeres

La presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Legislatura local, María Mandiola dijo que el proyecto de pasajes gratuitos para estudiantes, deberá agregar un concepto de protección para mujeres.

“Las mujeres tenemos necesidades de seguridad en el transporte público, las cuales deberán ser contempladas en este proyecto o uno independiente, pues es necesario generar un marco de protección institucional”, dijo.

Explicó que el proyecto de pasajes gratuitos para estudiantes, está en análisis pero deberá agregarse mecanismos de seguridad para las mujeres, como capacitación a los conductores, paradas iluminadas, espacios de seguridad, acoplamiento de cuerpos policiales, entre otras acciones.

Finalmente, la diputada de Morena y empresaria de Tuxtla Gutiérrez dijo que desde la Comisión de Zonas Metropolitanas analizan diversos proyectos, muchos de ellos relativos a la protección y seguridad de las mujeres.

Cabe recordar que el Gobierno de Chiapas anunció que analiza implementar un programa de transporte público gratuito para estudiantes universitarios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula a partir del segundo semestre de 2026.

La propuesta busca beneficiar a miles de jóvenes qué diariamente deben utilizar varias unidades de transporte para asistir a clases.