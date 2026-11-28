Ante una caída de hasta 30 por ciento en la producción y el aumento de los costos agrícolas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas propuso implementar un programa emergente para el rescate del café, dirigido a más de 180 mil productores, compartió el dirigente estatal, Rubén Zuarth Esquinca.

La propuesta plantea medidas para enfrentar la sequía, las lluvias irregulares y las plagas de roya y broca, que afectan principalmente regiones como el Soconusco, Sierra Madre y Altos.

Advirtió que los cafeticultores enfrentan una crisis de rentabilidad, reciben entre 90 y 95 pesos por kilo de café pergamino, mientras se encarecen los fertilizantes, el transporte y los jornales.

Destacó que Chiapas cuenta con más de 253 mil hectáreas de cultivo y aporta el 40 por ciento de la producción nacional.

El programa contempla la entrega de fertilizantes, plantas resistentes a la roya, renovación de cafetales, créditos accesibles, precio justo, seguro agrícola contra sequía y plagas, asistencia técnica e infraestructura para captación de agua. También incluye apoyos específicos para mujeres y jóvenes productores.

Presupuesto

Mediante un punto de acuerdo en el Congreso, se solicita a la Secretaría de Hacienda estatal etiquetar recursos para el programa en el Presupuesto de Egresos 2027.

Además, plantea que Protección Civil y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) evalúen una declaratoria de emergencia agrícola en los municipios afectados y coordinen acciones con la Federación.

Zuarth Esquinca señaló que la crisis cafetalera amenaza el ingreso de miles de familias indígenas y campesinas. Sostuvo que el sector requiere respuestas presupuestales y medidas concretas para evitar el abandono de fincas y el deterioro de una de las principales actividades productivas de Chiapas.