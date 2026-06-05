Plantea Secam instalación de refinadora de aceite

El titular de la Secretaría del Campo del Estado de Chiapas (Secam), Marco Antonio Barba Arrocha, planteó la instalación de una refinadora de aceite de palma en el Soconusco o en el Sur-Sureste del país, como parte de una estrategia para avanzar hacia la industrialización, generar mayor valor agregado y fortalecer una cadena productiva que sostiene a miles de familias productoras.

Durante su participación en la tercera edición del Congreso Palmero Mexicano, organizado por la Federación Mexicana de Palma de Aceite (Femexpalma), Barba Arrocha presentó la propuesta en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, ante el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, líderes palmicultores, empresarios y representantes nacionales e internacionales de la industria.

Producción

El titular de la Secam destacó que Chiapas ocupa el primer lugar nacional en producción de palma de aceite, con más de 63 mil hectáreas cultivadas de las aproximadamente 100 mil existentes en México.

Señaló que detrás de estas cifras existen miles de familias, sobre todo pequeños y medianos productores que han convertido la palmicultura en un proyecto de vida, empleo y desarrollo para las comunidades rurales.

Además, señaló que Chiapas cuenta actualmente con 12 plantas extractoras ubicadas en su mayoría en el Soconusco, Selva y región Norte, resultado de años de inversión, financiamiento y esfuerzo compartido entre productores y empresas.

Precisó que el siguiente paso es fortalecer la transformación industrial, debido a que gran parte del aceite crudo producido en la actualidad se envía a refinerías ubicadas en otros estados, donde se queda una parte importante del valor económico generado por la cadena.