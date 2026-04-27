Plantean atracción de inversiones para el estado

Con el objetivo de detonar el crecimiento económico de Chiapas a través del desarrollo de infraestructura, las y los afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, sostuvieron una reunión de trabajo con el subsecretario de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Pedro René Bodegas Neávez.

Durante el encuentro, el presidente de la CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, subrayó que el fortalecimiento del sector constructor es fundamental para impulsar el desarrollo económico y social de la entidad, por lo que resulta indispensable consolidar la colaboración entre autoridades, iniciativa privada y organismos empresariales.

Proyectos estratégicos

“Necesitamos impulsar proyectos estratégicos que generen empleo y bienestar para las y los chiapanecos”, expresó Tamayo Carboney, quien también destacó la importancia de continuar promoviendo la capacitación y profesionalización del gremio, así como la implementación de procesos más eficientes y transparentes que eleven la competitividad del sector.

En la reunión se abordaron diversos temas clave para el desarrollo estatal, entre ellos: La actualización del marco normativo de la Ley de Obra Pública en Chiapas.

Estrategias para la atracción de inversiones productivas, la participación activa del sector formal de la construcción en proyectos prioritarios y la promoción de condiciones que favorezcan la competitividad y el desarrollo sostenible.

Compromiso del gobierno

También estuvo presente el director de Desarrollo Industrial de la SEyT, Miguel Ángel Vázquez Castañeda, quien refrendó el compromiso del Gobierno del Estado para generar un entorno de certeza jurídica y facilidades que incentiven la inversión en infraestructura.

El subsecretario Bodegas Neávez coincidió en que la sinergia entre el sector público y la CMIC es fundamental para acelerar proyectos de alto impacto social.

Ambas partes acordaron dar seguimiento a una agenda de trabajo conjunta que permita concretar acciones en el corto y mediano plazo.