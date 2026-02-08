Plantean creación de corredor turístico

Proponen proyecto que incluya la posibilidad de articular un corredor que pueda unir los parques Miguel Hidalgo y Bicentenario como un pasaje turístico más amplio, con la finalidad de brindar una nueva opción a turistas de cruceros que arriban a Puerto Chiapas, a visitantes guatemaltecos y de otros partes de Mexico, para fomentar la actividad económica en el centro de Tapachula.

Empresario

En entrevista el empresario del ramo turístico, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, expuso que este corredor turístico consistiría en unir el parque central Miguel Hidalgo y el parque Bicentenario, para impulsar el desarrollo económico y social de Tapachula, lo que además no requeriría gran inversión económica sino voluntad política y creatividad de las autoridades.

Ampliar ruta

Señaló que ya existe el sendero peatonal pero que es necesario que se le hagan algunas mejoras, adornos y señaléticas para que los turistas internacionales y nacionales que visitan el centro no solo se queden en el Museo de Tapachula, el parque central y el palacio municipal, sino que haya una ruta más amplia con nuevas opciones para visitar durante su estancia en la ciudad.

Mencionó que esta ruta reviviría al parque Bicentenario que por años ha estado en el abandono, y de esa manera se llevarían a cabo eventos culturales y artísticos en las inmediaciones, por lo que empresarios se sumarán a esta iniciativa, a fin de que logre concretarse.