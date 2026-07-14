Plantean creación de Observatorio Turístico

La creación de un Observatorio Turístico Independiente permitiría a Chiapas contar con información confiable, comparable y transparente para medir el verdadero impacto de la actividad turística y diseñar estrategias más efectivas para el desarrollo del sector, señaló el centro de análisis CIThub.

El reto actual no es únicamente conocer cuántos turistas llegan a Chiapas, sino entender cuánto gastan, cuánto tiempo permanecen en el estado, qué experiencias consumen y cuáles son los mercados o segmentos que generan mayor valor económico para las comunidades receptoras.

CIThub señaló que actualmente existe información relacionada con la actividad turística; sin embargo, esta se encuentra dispersa entre diversas instituciones y actores, además de que se recopila bajo metodologías distintas, lo que dificulta la comparación y el análisis de resultados.

En este sentido, el organismo consideró que la ausencia de una metodología homologada y de independencia técnica limita la posibilidad de evaluar el desempeño real del sector y medir la efectividad de campañas, programas e inversiones públicas y privadas.

Por ello, planteó la creación de un observatorio con autonomía técnica que permita generar indicadores verificables y herramientas de evaluación objetiva para la toma de decisiones.