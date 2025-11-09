Plantean crear un padrón legal de donadores

Luiza Garrido, presidente de la Asociación Unidos por México, dijo que la donación de órganos en Chiapas todavía es un reto, pues recordó las credenciales y licencias que asumen al portador como donador y que estas son solo referencias para que de manera posterior un familiar las autorice, por lo que la solución es crear un padrón con respaldo legal ante las autoridades.

Compartió que en años recientes se hicieron públicas ciertas campañas para nombrarse donador, mediante licencias de manejo y algunas otras identificaciones, sin embargo, estos documentos no son presentables de forma jurídica para realizar un proceso de esta naturaleza.

Referencias

Agregó que el procedimiento se podría realizar con referencias médicas preparatorias, pero en su momento es necesario que el representante legal o algún familiar autorice el acto.

Recordó que recientemente la diputada federal Abigail Arredondo Ramos inauguró el foro “Donar es Vivir”, donde reconoció el trabajo de especialistas, legisladores y sociedad civil en la construcción de una cultura de donación de órganos en México. Subrayó que, si bien se han logrado avances, aún persisten grandes retos.

Durante su intervención, destacó la iniciativa para reformar el artículo 32 de la Ley General de Educación, con el fin de incorporar contenidos sobre donación de órganos en los niveles de primaria y secundaria. El objetivo, dijo, es sensibilizar desde edades tempranas y brindar información clara a niñas, niños y jóvenes.

Ejemplos

Compartió la experiencia del estado de Querétaro, donde se implementó un padrón formal de donadores con respaldo legal, en colaboración con la Fundación Lattuada y el Colegio de Notarios. Este modelo incluyó un software interconectado con hospitales, que permitió registrar voluntades de forma transparente y eficiente.