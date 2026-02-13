Plantean desafíos de la democracia latinoamericana

En un ejercicio de vinculación entre la academia y el quehacer legislativo, la Mesa Directiva del Congreso del Estado, que preside la diputada Alejandra Gómez Mendoza, y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por el diputado Mario Guillén Guillén, sostuvieron una reunión de trabajo con el doctor Manuel Alcántara Sáenz, politólogo español y una de las voces más influyentes en el estudio de la democracia, los sistemas de partidos y las élites parlamentarias en América Latina.

El encuentro, celebrado en la Sala de Usos Múltiples del recinto legislativo, tuvo como propósito central - indicó la diputada Gómez Mendoza— “fortalecer el diálogo entre la academia y el Poder Legislativo, además de reflexionar sobre la importancia de vincular la investigación científica con la toma de decisiones públicas, en beneficio del pueblo de Chiapas”.

Trayectoria

Durante su intervención, el diputado Mario Guillén Guillén destacó la trayectoria de Alcántara Sáez, a quien calificó como “un referente internacional en el estudio de la democracia, los sistemas de partidos y creador del análisis sobre las élites parlamentarias en América Latina”. Subrayó que una de las principales coincidencias del diálogo fue la convicción de que “mientras más se profesionalice el servicio público, mejores serán los resultados para la ciudadanía”.

Ante las y los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura, Alcántara Sáenz expuso el concepto de “Democracia fatigada”, eje central de una de sus obras más recientes.

En su análisis respondió a las interrogantes planteadas por las y los legisladores chiapanecos, abordando la evolución de los sistemas democráticos en el mundo y las tensiones que enfrentan en la actualidad.

El académico advirtió sobre la creciente tendencia hacia el “liderazgo personalista y populista” y, en ese contexto habló sobre la crisis de representación política y el consiguiente debilitamiento de los partidos tradicionales. Su exposición abrió un espacio de reflexión colectiva sobre el papel que desempeñan actualmente los congresos y quienes integran los órganos legislativos.