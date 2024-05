Plantean más de mil vasectomías

Con la intención de apoyar en la planificación familiar, reducir las incidencias de embarazos no deseados y bajar los números de muertes maternas, autoridades de Chiapas en materia de salud tienen contemplado para este año llevar a cabo más de mil vasectomías sin bisturí, un método que es gratuito y que no requiere de hospitalización.

Programa

En ese sentido, el encargado del despacho de la Secretaría de Salud en Chiapas, Francisco Arturo Mariscal Ochoa, comentó que con esto se promueve la participación de los varones y, sobre todo, que sean parte de los métodos de planificación familiar.

El tema ha avanzado con el paso de los años, debido a que en el 2019 solo se hicieron 339 vasectomías; sin embargo, el año pasado la cifra se fue a mil 79, es decir, aumentaron estas actividades.

Se debe entender que esta intervención se realiza con personal especializado, teniendo una duración de unos 20 minutos. No se requiere de mayores cuidados, toda vez que la recuperación es inmediata o máximo de 48 horas. Uno de los temores de los varones es que después de la vasectomía ya no tendrán la misma función con su pareja, pero es totalmente falso, en el entendido de que no se pierde la erección.

Fechas

La campaña se llevará a cabo del 5 al 7 de junio de este año. La vasectomía sin bisturí se desarrolló en 1974, se trata de una cirugía sencilla y ambulatoria, lo cual representa una ventaja para el usuario y para la institución que lo lleva a cabo.

La operación y formación de recursos humanos es fundamental, toda vez que esos servicios ayudarán a cubrir las necesidades y las expectativas que tengan los varones para limitar su paternidad o cuando se encuentren satisfechos con los hijos o hijas que han tenido.

El sector salud informó que buscan superar las estadísticas que se han generado en años anteriores y, además, están promoviendo que los hombres se acerquen y que estén convencidos del proceso. Para las personas interesadas, pueden acudir a las instalaciones del hospital “Dr. Rafael Pascasio Gamboa”, ya que ahí les brindarán todos los detalles sobre la vasectomía sin bisturí.

Finalmente, se resaltó que no se requiere de una valoración mayor para pasar. Hasta ahora los rangos de edades en que más acuden son aquellos varones que tienen entre 30 y 40 años. Las jornadas del sector salud en estos temas son permanentes durante todo el año.