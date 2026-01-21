Plantean mejoras para una educación incluyente

En Chiapas, las autoridades están realizando un planteamiento para mejorar la calidad educativa a través de proyectos inclusivos, de lazos académicos y de desarrollo curricular, todo esto en favor de la comunidad estudiantil.

En ese contexto, la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF), que dirige Alfredo Ramírez Guzmán, se reunió con los directivos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la entidad.

El propósito fue consolidar estrategias curriculares especializadas, a fin de generar un acompañamiento educativo a estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esto, se indicó, como parte de un fortalecimiento al sistema educativo.

Análisis de propuestas

“Durante la reunión se analizaron propuestas pedagógicas, metodologías innovadoras y esquemas de acompañamiento docente que permitan garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas específicas”, indicó la Subsecretaría.

Las acciones, además, forman parte de las recomendaciones del titular de la Secretaría de Educación del estado, Roger Mandujano Ayala, para que el modelo educativo contemple la parte humanista e incluyente, alineado a estándares nacionales e internacionales.

“El Gobierno de Chiapas reafirma su compromiso con una política educativa basada en la equidad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos, impulsando la colaboración interinstitucional como eje estratégico para fortalecer la formación docente y mejorar las condiciones de aprendizaje”, se indicó.