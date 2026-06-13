Plantean solución contra inundaciones

Un grupo de ciudadanos junto a investigadores encontraron mecanismos para reducir las inundaciones en las partes bajas de la zona metropolitana, al mismo tiempo de crear una ruta de soluciones ecológicas, destacando la creación de parques inundables, pozos de captación y sistemas de cosecha con agua de lluvia.

Un primer diagnóstico expuso que la deforestación y el cambio de uso de suelo en las zonas altas de las periferias, así como el encementado de las zonas medias generan que el agua de lluvias no se permee a la tierra, además de tomar alta velocidad en su descenso hacia el centro de Tuxtla, inundando y desbordando todo a su paso.

Plan

En la actualidad este proyecto se ejecuta en las colonias Las Granjas, Yuquis, San Juan de Dios y Los Ángeles Centenario, pero se podría replicar en otras áreas.

En ellas, los ciudadanos organizados junto a algunas asociaciones civiles y la coordinación del doctor Moisés Silva Cervantes, tienen un plan de acción comunitario que se organiza de manera integral bajo tres pilares fundamentales de intervención hidroecológica: la reforestación, la captación pluvial, la creación de parques inundables y el manejo de basura.

Reforestación: orientada a la regulación climática de la zona metropolitana. Captación pluvial: implementación de pozos de infiltración y sistemas de cosecha de agua de lluvia. Parques inundables: infraestructuras verdes diseñadas para la retención de flujos de agua hacia las zonas bajas. Manejo de basura: generación de composta; reducción, utilización y reciclaje de desechos sólidos, en especial de los plásticos.

El avance más significativo de la primera fase del proyecto ha sido la organización estructural comunitaria, con el fin de sentar las bases operativas para las futuras intervenciones técnicas.

Este trabajo desde la sociedad civil está dispuesto para que las autoridades lo utilicen como solución a las inundaciones en Tuxtla Gutiérrez.

Moisés Silva explicó que este trabajo forma parte de una investigación denominada: Propuestas e iniciativas para impulsar desde el enfoque ecocéntrico la recuperación territorial de microcuencas inundables de la zona norte.

Dijo que hoy en día se tienen consolidados tres Grupos de Acción Climática Vecinal, integrados por las y los propios colonos. Estas células de base ciudadana operan en puntos estratégicos de la colonia Yuquis, las inmediaciones del Cobach Plantel 236 y la colonia Los Ángeles Centenario.

Estos grupos comunitarios actúan como el punto de partida y el eje articulador para ejecutar de forma directa las acciones de campo planificadas, que incluyen programas de reforestación estratégica, instalación de sistemas de captación pluvial y proyectos piloto para el tratamiento integral de basura.

Impacto

El impacto de recuperar de manera ecológica la periferia norte de la capital de Chiapas no se limita únicamente a las familias que habitan dicho sector.

La intervención cumple una función ecosistémica vital para toda la ciudad. Por un lado, la reforestación en las zonas altas actúa como un regulador térmico indispensable para mitigar las severas olas de calor en la zona.

Por otro lado, la retención e infiltración del agua pluvial en los pozos y parques inundables reducirá de forma directa el volumen de los escurrimientos críticos que, año con año, provocan graves inundaciones en las partes bajas de las microcuencas urbanas, protegiendo así la integridad de toda la ciudadanía.