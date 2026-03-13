Plataforma local evitaría conflicto de particulares y taxistas

La implementación de una plataforma digital local en Chiapas podría ayudar a disminuir las confrontaciones que ahora hay entre taxistas y conductores particulares, debido a que todos tendrían las mismas oportunidades laborales en un solo proyecto.

Así lo consideró María de Jesús Olvera Mejía, secretaria general de la Federación de Trabajadores de Chiapas, quien agregó que será importante que las autoridades de Transporte apliquen lo publicado en el decreto para regular los servicios.

Si hay voluntad, comentó, se puede realizar un proyecto estatal para incluir a todos, cumpliendo con las disposiciones existentes.

Aunque no se trata de generar conflicto con quienes brindan el servicio por esas vías, enfatizó que no se puede entender el hecho de que no quieran pagar el 1.5 % de impuesto, porcentaje que es menor a lo que piden otras plataformas.

Mencionó que no puede existir pleito entre conductores de taxis y particulares, debido a que todos tienen la necesidad de trabajo, pero debe existir atención a las leyes vigentes.

Olvera Mejía calculó que tan solo en Tuxtla Gutiérrez los más más de seis mil 600 concesionados en taxis aportan a la economía más de 72 millones de pesos (mdp), a través de pagos de refrendo y otros documentos que exigen las autoridades.

Enfatizó que están a la espera de que las diferencias se resuelvan y recordó que han pedido diálogo a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y no han tenido respuesta.

Finalmente, Olvera Mejía mencionó que la base de la federación se encuentra molesta, debido a que hay un documento que se debe aplicar para que haya regulación en el servicio.