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ChiapasTuxtla

Plataformas: antes de operar deben regularizarse

Octubre 06 del 2026
Hay especulaciones de la llegada de una nueva plataforma de servicio de transporte en Tapachula. CP
Hay especulaciones de la llegada de una nueva plataforma de servicio de transporte en Tapachula. CP

Ante especulaciones de la llegada de una nueva plataforma de servicio de transporte privado por aplicación al municipio de Tapachula, la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal (SMyT) exhortó que antes de iniciar operaciones deben realizar ciertos trámites conforme a la ley para transitar por territorio chiapaneco.

La postura de la dependencia estatal fue que de conformidad con la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas y su reglamento, las empresas interesadas en prestar este servicio deberán cumplir previamente con los requisitos y procedimientos para evitar problemas con la autoridad.

Llamado

En ese sentido, hicieron un llamado formal a los representantes legales de dichas empresas para que se abstengan de iniciar o continuar operaciones al margen de la normatividad.

Para ello, instaron a que deben acudir a las oficinas de la dependencia con sede en Tuxtla Gutiérrez, con el fin de que inicien los trámites correspondientes y regularizar su situación jurídica.

La SMyT precisó que el hecho de que una empresa o vehículo se encuentre vinculado, afiliado o registrado ante una plataforma tecnológica no constituye, por sí mismo, una autorización para prestar el servicio, ni sustituye el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas emitidas por la Secretaría.

Consecuencias

Finalmente, la dependencia advirtió que los vehículos que sean detectados prestando dicho servicio sin contar con la autorización legal correspondiente serán sujetos a operativos de inspección y vigilancia.

Como consecuencia, se podrá generar la detención y retiro de las unidades, así como la aplicación de las demás sanciones administrativas que correspondan.

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