Plataformas: antes de operar deben regularizarse

Ante especulaciones de la llegada de una nueva plataforma de servicio de transporte privado por aplicación al municipio de Tapachula, la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal (SMyT) exhortó que antes de iniciar operaciones deben realizar ciertos trámites conforme a la ley para transitar por territorio chiapaneco.

La postura de la dependencia estatal fue que de conformidad con la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas y su reglamento, las empresas interesadas en prestar este servicio deberán cumplir previamente con los requisitos y procedimientos para evitar problemas con la autoridad.

Llamado

En ese sentido, hicieron un llamado formal a los representantes legales de dichas empresas para que se abstengan de iniciar o continuar operaciones al margen de la normatividad.

Para ello, instaron a que deben acudir a las oficinas de la dependencia con sede en Tuxtla Gutiérrez, con el fin de que inicien los trámites correspondientes y regularizar su situación jurídica.

La SMyT precisó que el hecho de que una empresa o vehículo se encuentre vinculado, afiliado o registrado ante una plataforma tecnológica no constituye, por sí mismo, una autorización para prestar el servicio, ni sustituye el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas emitidas por la Secretaría.

Consecuencias

Finalmente, la dependencia advirtió que los vehículos que sean detectados prestando dicho servicio sin contar con la autorización legal correspondiente serán sujetos a operativos de inspección y vigilancia.

Como consecuencia, se podrá generar la detención y retiro de las unidades, así como la aplicación de las demás sanciones administrativas que correspondan.