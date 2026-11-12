Platica El Jaguar con deportistas de Chiapas

Atletas chiapanecos de distintas disciplinas deportivas dialogaron y dieron una demostración del entrenamiento que llevan a cabo al gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, durante el capítulo 10 del podcast “Platicando con el Jaguar”, mismo que sirvió para recorrer las distintas áreas que alberga el Instituto del Deporte de Chiapas (Indeporte).

En compañía de Bárbara Altuzar, directora del Indeporte, recorrió el patinódromo, el cual se destaca por ser de los únicos a nivel estatal.

Christian Guillén, seleccionado nacional y medallista de oro panamericano en la disciplina de parapowelifting, expuso ante el mandatario ser el segundo mejor del mundo en la categoría de levantamiento de 135 kilos.

“Chingón pues, sos su mero padre de todos”, expresó entre risas el gobernador.

Disciplinas

En lo que corresponde al tenis de mesa, Altuzar dio a conocer que la delegación chiapaneca paralimpica logró ser la segunda fuerza a nivel nacional, mientras que los atletas de olimpiadas nacionales lograron colocarse como la tercer fuerza, ambas selecciones lograron buenos resultados.

Ramírez Aguilar también se subió al tatami, superficie acolchonada en la que se practica el judo, para conversar con los entrenadores y atletas, incluso aprovechó el momento para llevar a cabo unos “derribos” controlados.

También presenció el entrenamiento de deportistas de halterofilia y tiro con arco, ambas disciplinas que involucran la destreza, fuerza y paciencia, aspectos que fueron reconocidos por el mandatario.

Becas

Respecto a las becas, Bárbara Altuzar explicó que actualmente se otorgan incentivos que van desde los seis mil hasta los 10 mil pesos, aunado a los estímulos que se les da por ganar medallas en las diferentes competencias.

Estas becas no eran otorgadas en administraciones pasadas y ha servido para impulsar el desarrollo profesional y personal de cada representante de la delegación chiapaneca.