Platicando sobre la Carrera Panamericana

En el podcast del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, “¡Platicando con el Jaguar!”, se ofreció un particular abordaje al hablar sobre la Carrera Panamericana, un capítulo emocionante, ideal para fanáticos del automovilismo y para quienes desean conocer esta actividad.

Además de exponer el sentido del automovilismo y de la competencia, también se abordó lo que representa social, cultural y económicamente este evento deportivo.

Un referente

El programa transmitido por las redes sociales del gobernador Eduardo Ramírez y a través del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, ofreció una visión fresca y con lenguaje común, de esta actividad que según los protagonistas es un referente de México a nivel mundial.

En esta Temporada Dos, Capítulo 7: La Carrera Panamericana, el mandatario recordó que la competencia suma más de 70 años de estarse llevando a cabo.

Karen León, organizadora del evento nacional, dijo que Chiapas es un escenario majestuoso para la competencia y que las autoridades han dado todas las facilidades a los pilotos de más de 10 nacionalidades distintas.

El mandatario saludó a los pilotos Laura Damirón, piloto de Brasil radicada en México, así como a Lú Candano, mexicana que radica en España y viaja para sumarse a la competencia, que dijo, es referencia es conocida a nivel mundial.ç

Chiapas, escenario mundial

El campeón de la carrera, Ricardo Cordero, mencionó que es un acierto que esta competencia inicie en Chiapas, pues además de ser un lugar hermoso, genera más expectativa.

El secretario de Turismo, Segundo Guillén, sostuvo que la carrera es una plataforma para la entidad, opinión que compartió Jorge Acero, alcalde de Berriozábal, municipio sede del inicio de la competencia.

El jefe del Ejecutivo del Estado compartió momentos con los entusiastas del automovilismo que llegaron al lugar, además de hablar sobre motores y cómo es la vida de un piloto.

Finalmente, ERA agradeció a los chiapanecos por hacer suya esta carrera que es conocida por tener en Chiapas, una salida ceremonial majestuosa para el mundo.