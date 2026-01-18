Playas de Chiapas como destino internacional

Tras el éxito del reciente concurso internacional de surf que congregó a deportistas de distintas nacionalidades, Pijijiapan acelera su estrategia para transformar su litoral en un destino turístico de alcance nacional e internacional.

El presidente municipal, Carlos Alberto Albores Lima, detalló los planes para capitalizar este impulso, centrados en varios ejes que van desde playas inclusivas, servicios, inversión y una crucial obra carretera que conectará la región central con la costa de Chiapas.

Transformación

El proyecto principal en infraestructura es la transformación de la playa “El Zapote” en la primera playa incluyente del estado, adaptada para personas con discapacidad, algo que aseguró, es necesario concretar.

Sobre este tema, “Ya empezamos a trabajarlas”, confirmó el edil, añadió que la visión es que cada playa del municipio desarrolle un distintivo de identidad propio, más allá de una simple dotación de infraestructura.

Proyección de eventos

Sobre la capacidad de servicios, Albores Lima reconoció que durante la temporada de fin de año la afluencia aproximada fue de 11 mil 500 visitantes, situación que obliga redoblar los esfuerzos para generar mejores condiciones.

El alcalde explicó que en la actualidad, la oferta hotelera en playa ronda las 100 habitaciones, por lo que extendió una invitación abierta a los empresarios para invertir en un territorio “virgen” con gran potencial.

El objetivo municipal es que el turismo se convierta en la segunda actividad económica, después de la ganadería.

Obra carretera

El proyecto que podría abonar a toda esta proyección es la construcción de una nueva carretera que conectaría la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, con Pijijiapan en aproximadamente hora y media.

“Estoy muy de cerca al proyecto”, afirmó el presidente municipal, revelando que las gestiones con el Gobierno Estatal están en una fase decisiva. Esta vía, que partiría de Villaflores, cruzaría la Sierra Madre y bajaría al municipio costero, abonará a la conexión y reducción de tiempos.