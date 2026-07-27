Playas de Chiapas son aptas para vacacionar

La Secretaría de Salud (SSA) del estado, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), informa a la población que mantiene un monitoreo permanente de las playas de Chiapas, como parte del programa “Vacaciones Seguras”, con el propósito de proteger a la ciudadanía y garantizar condiciones sanitarias adecuadas para quienes visitan los destinos turísticos del estado.

Como parte de estas acciones, se realizan de manera periódica análisis de laboratorio para verificar la calidad del agua de mar.

Resultados favorables

Con base en los resultados obtenidos por el Laboratorio Estatal de Salud Pública y en concordancia con la información emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), las playas de Chiapas cumplen con los criterios sanitarios establecidos y son aptas para su uso recreativo, al no haberse detectado alteraciones que representen un riesgo para la salud.

Por ello, la SSA invita a la población chiapaneca, así como a turistas nacionales y extranjeros, a disfrutar con confianza de las playas del estado durante este periodo vacacional, atendiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades.