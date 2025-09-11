Playas de Mapastepec pasan desapercibidas

Barrita de Pajón y Playa del Zapotal son los centros turísticos más importantes de Mapastepec, pero durante años han pasado desapercibidos y la mayoría de los turistas desconocen su existencia.

Así lo dieron a conocer los propios habitantes del municipio, quienes expresaron que esta situación se debe a que las instancias correspondientes no han difundido a los citados lugares como destino turístico.

Amado Fernández Nolasco compartió que a estas playas les hace falta eventos que llamen la atención, mismos que deben realizarse de manera frecuente.

Explicaron que estas playas son hermosas y maravillosas. Barrita de Pajón ofrece paisajes naturales con manglares y aguas tranquilas, mientras que Playa del Zapotal también es un lugar muy interesante.

Finalmente, refieren que la publicidad sería fundamental para que los turistas se enteren de su existencia.