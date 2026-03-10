Playas del estado, aptas para el uso recreativo

En vísperas de las vacaciones de semana santa, las cinco playas que se analizan en Chiapas de forma permanente, están aptas para uso recreativo y la población puede disfrutar de estos espacios, confirmó Luis Manuel Bezares, del proyecto de vigilancia de la Calidad de Agua de Mar y Agua Dulce para uso recreativo con contacto primario.

El monitoreo implica la toma de muestras directas, y el personal verificador lleva a cabo el acompañamiento para que se analicen los resultados en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Zonas

Los espacios que son aptos para disfrutar en este periodo de vacaciones son: Puerto Arista y Boca del Cielo (estero y federal) en Tonalá, además de Playa Linda y Escolleras.

El estudio que se realiza consiste en analizar la cantidad de una bacteria que es resistente a las altas temperaturas y al agua de mar. Los espacios de Chiapas reportaron que los niveles están por abajo de lo máximo permisible.

Bezares comentó que se manejan dos semanas previas a la temporada de vacaciones y en estos momentos se siguen haciendo los análisis, para corroborar los primeros resultados que fueron buenos.

"Te puedo adelantar que todos los muestreos que tenemos de las cinco playas, que tenemos bajo vigilancia sanitaria aquí en el estado de Chiapas, se encuentran pero a la perfección", indicó.

Con lo antes señalado, las familias que deseen visitar los destinos en Chiapas lo pueden hacer sin ningún problema. La importancia de realizar el monitoreo permite a las autoridades evitar riesgos en la salud de las familias, es decir, se reducen problemas con enfermedades vinculadas con la piel, de mucosa o gastroentéricas.

Finalmente, remarcó que los primeros resultados que se obtienen son fundamentales y si muestran una tendencia positiva, en la siguiente semana solo se corroboran datos con otros estudios.



