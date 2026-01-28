Plaza de Ajedrez cumple 15 años

La Plaza de Ajedrez, ubicada en el Centro cultural El Carmen, celebrará su 15 aniversario con un torneo que tendrá tres categorías y premios que llegan hasta los dos mil 500 pesos.

El evento se realizará el sábado 14 de febrero en los pasillos del centro cultural y se abrirán tres categorías: la libre e infantil, que se dividirá en dos.

Infantil mayor, para los que hayan nacido entre 2012 y 2015, e infantil menor, para aquellos nacidos de 2016 en adelante. Para estas dos últimas categorías, indica la convocatoria, es necesario enviar copia de la CURP o acta de nacimiento para verificar la edad.

Respecto a los premios, el ganador del primer lugar en categoría libre recibirá dos mil 500 pesos, mientras que el infantil mayor será merecedor de mil pesos. En el caso de la categoría infantil menor el premio será un reloj y un juego de ajedrez.

Las personas interesadas podrán asistir a la Plaza de Ajedrez en un horario de 11:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Historia

Pese a que la Plaza de Ajedrez es un recinto pequeño, sus representantes señalan que es una escuela respetada por los demás estados del Sureste, donde tienen escuelas de más alto rendimiento como Tabasco o Campeche.