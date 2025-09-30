Población de Tapachula fue atendida ante desastres

Tras las contingencias registradas en el Distrito 19 del estado de Chiapas a causa de las intensas lluvias y tormentas tropicales que afectaron la zona costa, el diputado local, Freddy Escobar Sánchez aseguró que ha existido una respuesta “rápida y positiva” por parte de las autoridades para atender a la población y rehabilitar los daños en la infraestructura.

En entrevista, el representante de Tapachula detalló que los fenómenos naturales de las últimas semanas provocaron inundaciones y afectaciones en algunos puentes, lo que llegó a comprometer la comunicación terrestre en la región.

“Ha habido una respuesta inmediata, rápida, y hoy ya podemos volver a transitar con toda seguridad y con toda tranquilidad en la costa”, afirmó el diputado.

El legislador atribuyó la pronta solución a la coordinación entre el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y la presidenta Claudia Sheinbaum.