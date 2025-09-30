﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Población de Tapachula fue atendida ante desastres

Septiembre 30 del 2025
El diputado sigue el ejemplo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. CP
El diputado sigue el ejemplo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. CP

Tras las contingencias registradas en el Distrito 19 del estado de Chiapas a causa de las intensas lluvias y tormentas tropicales que afectaron la zona costa, el diputado local, Freddy Escobar Sánchez aseguró que ha existido una respuesta “rápida y positiva” por parte de las autoridades para atender a la población y rehabilitar los daños en la infraestructura.

En entrevista, el representante de Tapachula detalló que los fenómenos naturales de las últimas semanas provocaron inundaciones y afectaciones en algunos puentes, lo que llegó a comprometer la comunicación terrestre en la región.

“Ha habido una respuesta inmediata, rápida, y hoy ya podemos volver a transitar con toda seguridad y con toda tranquilidad en la costa”, afirmó el diputado.

El legislador atribuyó la pronta solución a la coordinación entre el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

﻿