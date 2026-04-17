Población de venados ha disminuido

Los venados son una especie que se mantiene en la categoría de peligro de extinción en la entidad y en México, en algunas zonas del país está sujeta a conservación, en el estado chiapaneco sus poblaciones silvestres han disminuido en los últimos años por diversos factores, como la caza furtiva y los incendios forestales.

Carlos de Jesús Ocaña Parada, profesor-investigador de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), recordó que en el 2022 realizó un estudio para estimar la población de venados en la región Sierra Mariscal, encontrando un promedio de 120-150 ejemplares por kilómetro cuadrado.

Viven en riesgo

El también coordinador de la sede Motozintla de la Unicach dijo que esta especie enfrenta diversos riesgos, principalmente la caza furtiva o ilegal para el comercio de la carne o incluso partes del cuerpo o derivados para cuestiones religiosas y de salud.

Se ha visto que prevalece la desinformación en muchas comunidades que todavía creen en remedios “milagrosos” a partir de derivados de ciertos animales. Sobre el venado, algunas personas utilizan la grasa, la piel, las patas, los ojos, como supuestos amuletos y curas.

Por eso, al visitar algunas comunidades aprovechan para concientizar sobre la importancia de conservación de los venados, teniendo buena respuesta y aceptación de los habitantes para evitar que llegue un punto no muy lejano, en el que no tengan que cazar.

Son herbívoros

Es importante también tomar en cuenta que los venados se alimentan, son cien por ciento herbívoros, ahí la importancia de evitar y combatir los incendios forestales, ya que estos los obligan a desplazarse y correr más riesgos.

Quizá por esa razón es que, dijo, se ha documentado algunos casos de venados que comen carne, que cazan conejos o animales más pequeños, esto porque no tienen alimento disponible, sobre todo en temporada de estiaje.