Pobladores cobran 50 pesos por vehículo

Automovilistas que transitaron este lunes por la carretera que comunica San Cristóbal de Las Casas con San Andrés Larráinzar expresaron su inconformidad debido a que habitantes de al menos dos comunidades de Chamula colocaron lazos para cobrar 50 pesos por permitir el paso de cada unidad.

Dijeron que pequeños grupos de las comunidades de Monte Bonito y de Macvilhó argumentaron que estaban arreglando la carretera, cuando sólo había algunos de ellos con machetes haciendo como que cortaban la maleza de la orilla.

“Yo les dije que no traía dinero y me dijeron que entonces no podría pasar porque estaban trabajando y alguien tenía que pagarles”, comentó uno de los automovilistas que estaban muy molestos por la acción de los pobladores.

Recordaron que el año pasado por estas fechas cuando miles de personas acudieron a los funerales del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, habitantes de esa zona también colocaron lazos para cobrar por el paso de vehículos “y si no se les da lo que piden se ponen bien agresivos”.

Manifestaron que “cada vez que hay eventos como la peregrinación y la misa que se celebró en San Andrés Larráinzar con la presencia de miles de personas, se aprovechan para hacer dinero”.

Según diversos cálculos este lunes transitaron por la zona más de 500 vehículos, incluyendo a los que de por sí pasan por esa carretera, lo que significa que en el peor de los escenarios, obtuvieron al menos 25 mil pesos.