Pobladores de Frontera Hidalgo bloquean carretera

Pobladores del municipio de Frontera Hidalgo realizaron la tarde del pasado martes un bloqueo carretero en la vía federal que comunica a Tapachula e Hidalgo, a la altura del centro de salud de la comunidad Ignacio Zaragoza.

Esta situación en donde por más de cuatro horas exigieron la presencia de la alcaldesa Juana de la Cruz, toda vez que señalan que hay problemas en un trabajo de drenaje que se realiza en el lugar tras la muerte de tres trabajadores de Sapam en días pasados.

Poco después de las 13:00 horas alrededor de 40 personas colocaron piedras, troncos y cuerdas para impedir el paso de las unidades por la carretera federal, en ambos sentidos, provocando que se hicieran largas filas; sin embargo, muchas de las unidades decidieron regresar y tomar caminos aledaños para evitar el bloqueo y llegar a su destino.

Los inconformes son pobladores de la colonia Ignacio Zaragoza, que decidieron retener a trabajadores de Obras Públicas del ayuntamiento de Frontera Hidalgo, quienes se encontraban en ese lugar realizando un zanjo para drenaje en una de las calles.

La inconformidad de los pobladores es que no se han terminado los trabajos de desazolve que afectan a sus viviendas, exigiendo que se realicen y que no van a permitir que los trabajadores no tengan la protección adecuada para realizar el mantenimiento, aumentando con ello más muertes.

Exigen la presencia en el lugar de la alcaldesa Juana de la Cruz, a quien señalan por la omisión de la falta de equipo y capacitación de los trabajadores que perdieron la vida.

“La seguridad y la vida no se compra con dinero, hubo omisión de parte de la autoridad con los trabajadores que murieron, y hoy existe temor de denunciar a la alcaldesa. No puede ni se debe comprar la vida con amenazas y con dinero; muchos hogares están en riesgo ante las graves omisiones del ayuntamiento para proteger sus vidas en el desempeño de sus labores”, expresaron.

En la comunidad aún están molestos porque a los trabajadores Alfredo Vázquez Monzón, de 24 años; Silvestre Vázquez Jiménez, de 65; y Víctor Manuel Soto Morga, de 49, se les envió a hacer trabajos sin el equipo adecuado ni la capacitación, y al inhalar gases tóxicos perdieron la vida, por ello hoy los pobladores exigen que se concluyan los trabajos que se iniciaron y no se concluyeron.