Pobladores de Tila hacen un llamado a la paz

Una serie de actos violentos realizados por un grupo armado fueron denunciados por pobladores de Tila.

Actos que calificó como terrorismo Susana Sánchez, son los que asegura, se han registrado desde el pasado domingo 2 de junio en Tila, cuando grupos fuertemente armados comenzaron a circular en las calles de la cabecera municipal y causaron intimidación en los pobladores.

“Estamos viviendo una masacre”, expresó con desesperación, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades de nivel estatal y federal para que intervengan de inmediato.

Sostuvo que como consecuencia de estos actos se han registrado daños a viviendas, vehículos e incluso muertes, pero no pudo dar una cifra exacta, ya que, aseguró, se sabe que solo se sabe que una familia entera fue víctima de las agresiones al querer defender su propiedad.

Agregó que esta situación tiene al menos seis años registrándose en el pueblo, pero las autoridades competentes han dejado de lado la actuación bajo el argumento de que ese municipios se rige bajo usos y costumbres.

“Nadie ha hecho caso, nadie ha abierto las puertas. Nos están matando. Ahora mismo me informan que están buscando a la gente casa por casa para seguir matándolos. Fui a Palacio de Gobierno y me dijeron que no hay quien reciba oficios porque los maestros tienen tomada la plaza”, expuso entre sollozos y la voz entrecortada.

Reveló que su propia familia ha sido víctima de las agresiones:

“Una de las casas quemadas es la de mis padres, Arturo Sánchez y Francisca Martínez, personas de 75 años.

“Lo único que supe es que están vivos. Siguen bloqueando las entradas y salidas y están buscando a las familias casa por casa para cobrar derecho de piso. Hemos perdido comunicación; llevamos dos días sin contacto”.

Dijo también que la representación de la Fiscalía General del Estado, con sede en Yajalón, ha argumentado que ha hecho acto de presencia en el lugar, aunque esto no es así.

Explicó que podrían ser al menos dos los grupos armados que se identifican por parte los pobladores.