Pobladores inconformes por reelección en Pantelhó

De acuerdo al Comisionado de Pantelhó, Andrés Hernández García, las 68 comunidades indígenas y 18 barrios que conforman la cabecera municipal de Pantelhó, expusieron no estar de acuerdo con la aceptación y reelección del candidato de Alberto Gonzáles Santiz.

En una manifestación en la plancha del Parque Central, el ciudadano, resaltó que el 29 de abril de este año, se entregó un acta de acuerdo en el H. Congreso del Estado, entre otras dependencias gubernamentales, donde se acordaron tres puntos.

“La no elección popular; la no aceptación de la candidatura del C. Alberto Gonzáles Santiz, por querer imponerse y auto elegirse nuevamente; y también el principal acuerdo de todas las comunidades, eligieron su nuevo presidente concejal por medio de usos y costumbres quedando electo Julio Pérez Pérez”, dijo el Comisionado.

Denuncian plagio de firmas y sellos.

El pasado 11 de junio, los comisionados electos se enteraron que Gonzáles Santiz entregó un acta de acuerdo ante el Congreso local, donde según ellos, “a la fuerza se autonombra como presidente concejal… con firmas falsas y sellos falsos de todas las comunidades que abarca la gente campesina del pueblo de Pantelhó”.

Hernández García argumentó que hay dudas sobre el manejo de recursos en el periodo que Gonzáles Santiz estuvo como Concejal. Por lo que hicieron una petición a las autoridades, que se aplique la auditoria correspondiente por las cuentas pendientes que dejo en su periodo, y por el plagio de firmas y sellos con que entrego el acta de acuerdo. A la vez que piden la anulación del documento.

Al Congreso del Estado solicitan, “que tome en cuenta al pueblo de Pantelhó, no caigan en las mentiras de una persona y sus intereses y les hacemos la petición que sea entregado el nombramiento de manera inmediata del nuevo concejal elegido por el pueblo”, concluyó.