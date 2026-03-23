Pobladores piden mantener las playas limpias

En la antesala del periodo vacacional de la semana santa, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, pidió a la población a que impulsen acciones que permitan tener las playas limpias.

Desde el municipio de Pijijiapan, donde se dio el banderazo de salida a los trabajos de desazolve y dragado, resaltó la importancia de que esos espacios sin basura.

“Me lastima mucho, me entristece que la gente que viene a visitar, no estoy diciendo que ustedes, no levanta su basura”, remarcó durante el evento frente a miles de asistentes.

Contexto

Recientemente diversos pobladores de Puerto Arista, en conjunto con instituciones como Protección Civil, llevaron a cabo una jornada de limpieza en la playa y se levantaron alrededor de 800 kilos de basura.

El trabajo se extendió a lo largo de 7 kilómetros en la zona turística y abarcó unas 32 hectáreas. Fueron 200 personas que se sumaron a estas actividades.

La estrategia, llamada Marea Preventiva, busca reducir el impacto de la contaminación de los residuos sólidos y mejorar la imagen urbana de las playas.

Sin riesgo para meterse

Para las familias que saldrán a pasear en esta temporada de vacaciones, recientemente las autoridades en materia de salud confirmaron que las playas son aptas para uso recreativo.

Para ello se realizó un análisis de las condiciones que enfrentan esos sitios y cumplen con los niveles que marca la normatividad.

En Semana Santa las playas más visitadas se ubican tanto en Tonalá como en Tapachula. Las familias visitan con más frecuencia Puerto Arista, Boca del Cielo (el estero y la parte federal), además de Playa Linda y Escolleras.