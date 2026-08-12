Pobreza en primera infancia retrocede en México

Según datos reportados en la 6ta. Jornada Nacional de Inversión en Primera Infancia: México ha incrementado de manera importante los recursos destinados a las niñas y los niños menores de 6 años. En menos de una década creció más de 40 % y el gasto anual por cada niña y niño aumentó cerca de 50 %.

A pesar del avance, en 2025 la inversión pública destinada a la primera infancia representó apenas 2.53 % del gasto público y 0.61 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Especialistas y organizaciones señalaron que todavía se puede alcanzar un nivel equivalente al 1.5 % del PIB, lo que supondría recursos adicionales cercanos a 313 mil millones de pesos para fortalecer servicios de salud, nutrición, educación inicial, cuidados y protección social.

El análisis presentado mostró cambios en la composición de la inversión. En 2025, 57 % se distribuyó en educación, 31 % en salud y 11 % en protección social, lo que muestra la oportunidad de seguir fortaleciendo una distribución que responda de manera integral a las necesidades de este sector.

Según las estimaciones presentadas por el Pacto por la Primera Infancia con base en los datos de pobreza multidimensional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2024), confirman que la pobreza en primera infancia se redujo de manera sostenida en los últimos años y la pobreza extrema se ubica hoy por debajo de los niveles de 2018.

Al mismo tiempo, cuatro de cada 10 niñas y niños menores de 6 años viven en pobreza, una proporción mayor que la de otros grupos de edad, justo en la etapa en que se construyen las bases de la salud, el aprendizaje y el desarrollo. Persisten, además, importantes brechas territoriales.

Se presentó también la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (Enapi) 2026–2030, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2026, como un mandato constitucional.