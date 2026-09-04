Pobreza laboral, un reto estructural

El secretario de Economía y del Trabajo de Chiapas, Luis Pedrero González, afirmó que la pobreza laboral en la entidad está estrechamente ligada a la informalidad y al tipo de economía predominante, basada en el comercio, los servicios y el campo.

Al ser cuestionado sobre los indicadores que colocan a Chiapas entre los estados con mayor pobreza laboral, el funcionario señaló que es necesario distinguir entre ambos conceptos para entender la complejidad del fenómeno.

“Es muy difícil lograr que la gente que está en el campo se pueda incorporar de manera formal a los servicios de salud y a los servicios tributarios que demanda el Estado”, explicó Pedrero González.

Atracción de inversiones

Sin embargo, destacó que la dependencia trabaja en la atracción de inversiones que generen empleo formal y bien remunerado, con el objetivo de especializar la mano de obra chiapaneca y ofrecer mejores oportunidades.

Ante la preocupación expresada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sobre la falta de empresas y el hecho de que seis de cada diez chiapanecos viven en pobreza, el secretario coincidió en que hace falta más industria y subrayó la necesidad de un esfuerzo conjunto.

En ese sentido, llamó al empresariado local a apostar por proyectos de transformación industrial, que permitan crear un ecosistema productivo similar al que existe en el norte y centro del país.

Avances

Además, mencionó los avances en materia de inversión, como los polos de desarrollo en Tapachula y Arriaga, así como el proyecto del ecoparque en el exaeropuerto “Llano San Juan”, el cual será el primero en su tipo en México.

Este parque, explicó, ofrecerá a las empresas una compensación en su cuota de sustentabilidad desde su instalación, con políticas ambientales innovadoras.

“Tenemos la gran oportunidad de convertir algo que fue históricamente un lastre en una fortaleza gigantesca”, concluyó.

Nuevos empleos formales

Chiapas creó nuevos empleos formales, por lo que urge conservarlos y atender una dinámica de sustentabilidad que evite que se pierdan los conseguidos. La Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), dijo Pedrero González, tiene cifras alentadoras en materia laboral, al registrar 262 mil 287 personas trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de julio de 2026.

Esta cifra representa un incremento de 445 empleos respecto al registro previo, cuando se contabilizaron 261 mil 842 personas aseguradas, lo que refleja la continuidad en la generación de oportunidades dentro del mercado laboral formal de la entidad.

En la comparación anual, Chiapas reportó una variación positiva de tres mil 813 empleos, al superar los 258 mil 474 puestos de trabajo registrados durante el mismo periodo de 2025.

Dinamismo

Destacó que estos resultados muestran el dinamismo del empleo formal en Chiapas y los avances alcanzados mediante la coordinación entre el Gobierno del Estado, el sector productivo y las instituciones vinculadas al desarrollo económico.