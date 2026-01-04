Pobreza menstrual afecta a miles de mujeres en el país

Vanessa Traconis Quevedo, presidenta de la Fundación Red Salud Internacional, comentó que en este mes lanzarán el proyecto del Observatorio de la Pobreza Menstrual, para poder evaluar a todas las mujeres y personas menstruantes que necesiten este tipo de productos.

Dijo que en colaboración con otras organizaciones locales, están preparando productos menstruales, para las mujeres y personas que lo necesiten y que tengan un acceso nulo o limitado, afectando su calidad de vida y dignidad.

Problemática

Mujeres y personas menstruantes dejan de trabajar, de ir a la universidad o dejan de hacer sus actividades por los periodos menstruales, por los síntomas que les manifiesta, pero también en muchos casos porque no tienen acceso a productos para sobrellevar esos síntomas.

“Sí tenemos una ley sobre menstruación digna, pero no podemos hablar de dignidad cuando hoy el problema es la pobreza de no acceder a estos insumos, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar”, manifestó la presidenta de la fundación.

Se debe reconocer que no es solo el tema del sangrado menstrual, sino todo lo que conlleva en el tema ginecológico, los dolores, ciclos no regulares, que requieren acceso a una atención médica especializada y que a su vez representa una violencia estructural.

Vida digna

“La pobreza menstrual habla de eso, de la incapacidad de acceder a todos los servicios para poder tener una vida digna, los 365 días del año, de eso va el Observatorio que iniciará en enero.”

La fundación ha trabajado ya desde la pobreza farmacéutica, este año lanzarán el libro, una iniciativa de ley ciudadana para abatir esta problemática social. Se trata de una ruta propositiva, presentando soluciones estratégicas para abordarlo.

Agregó que también trabajan una serie de programas como Muros que narran y Cuentos con causa, que llevarán a otras dimensiones que también abordan la problemática de salud.