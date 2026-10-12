Poca accesibilidad en el Foro Chiapas

Rosemberg Román, persona con discapacidad, denunció públicamente las múltiples deficiencias de accesibilidad que enfrentó durante un concierto realizado el pasado fin de semana en el Foro Chiapas, además de cuestionar la organización y el espacio para personas de este sector.

De acuerdo a su relato, al llegar al recinto se encontró con que no existían rampas para subir a la banqueta ni para ingresar al área general.

“Aquí no hay rampa, si puede cárguelo por las escaleras”, le respondió el personal de acceso a su hermana.

Román reveló que ante la falta de información en el sitio web oficial y la ausencia de protocolos claros, intentó obtener respuestas días antes del evento contactando a un amigo administrativo de la feria, quien le indicó que habitualmente las personas en silla de ruedas son ubicadas en el área de prensa.

Sin embargo, al llegar, aseguró que nadie sabía nada, no había un área autorizada y tras varios minutos de retención, se le permitió el acceso, pero con la condición de que su acompañante permaneciera de pie, ya que no contaba con silla.

Personal del Patronato de la Feria Chiapas y del área de verificaciones y clausuras municipal se acercaron para ofrecerle un mejor lugar, trasladándose finalmente al área lateral externa, donde se ubican los vehículos de emergencia y la prensa.

Román lamentó la falta de atención de las personas con discapacidad y pidió que esto deje de ser un acto de buena voluntad y pase a ser un protocolo de atención con lugares y precios definidos desde la venta en línea, personal capacitado y ubicaciones que garanticen visibilidad y comodidad.

El denunciante señaló que la responsabilidad recae en el gobierno local y estatal, a través de Protección Civil y la administración del Foro Chiapas, quienes deben exigir el cumplimiento de estos aspectos al empresario para concretar el contrato de un evento.