Poca asistencia al informe del edil de Metapa de Domínguez

El primer informe de gobierno del Ayuntamiento Municipal de Metapa de Domínguez no tuvo el reconocimiento ni la asistencia de los pobladores que esperan las autoridades.

El evento convocado por el Ayuntamiento local no fue un acto de aplausos y reconocimientos, porque a pesar de que se anunciaron grupos musicales para amenizar la actividad muchas sillas quedaron vacías, lo que se traduce en la poca aceptación que tiene la población hacia sus autoridades.

Convocatoria

Este sábado por la noche en el municipio de Metapa de Domínguez el alcalde Luis Salgado Cervantes programó su primer informe de gobierno, extrañamente la ciudadanía no respondió al llamado, ya que presuntamente no hubo resultados con transparencia y las obras realizadas fueron negociadas con organizaciones que han dejado buenos dividendos a funcionarios cómplices que fallan al gobierno de Chiapas.

El informe fue desangelado en el pequeño municipio de la frontera con Guatemala y tuvo notables ausencias en sus invitados; el discurso contó con pocas cifras que revelen cantidades invertidas, pero sobre todo el rechazo al político que ha incumplido a su pueblo.

Señalan que a un año de gobierno los habitantes de Metapa han conocido la incapacidad del gobernante, la falta de credibilidad de un proyecto que ha fracasado y que una y otra vez ha incumplido con promesas de campaña.

La actividad giró en torno a un video donde se mostró a los presentes las acciones realizadas, sin embargo, le ganó el pánico escénico al alcalde.

La generosidad del clima era óptima para que el supuesto informe de gobierno luciera un escenario pletórico, el inicio fue retrasado porque no había suficiente asistencia, esto a pesar de que se anunció con bombo y platillo.