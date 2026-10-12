Poca infraestructura para adultos mayores

La falta de infraestructura y de sistemas de transporte que garanticen su movilidad y de espacios especializados en la obra pública son algunas de las problemáticas que enfrenta la población adulta mayor en Chiapas, advirtió Rolando Riley Corzo, representante del cuerpo académico Ciudad Sustentable, Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

En entrevista, explicó que la máxima casa de estudios tiene varias facultades que han investigado a este sector vulnerable.

Mencionó que la de Medicina lo ha hecho desde la atención médica y otras áreas desde la seguridad económica, mientras que la de Arquitectura se enfoca en la carencia de espacios adecuados.

Riley Corzo señaló que no existe infraestructura suficiente para este sector, ni sistemas de transporte que les den viabilidad para desplazarse por la ciudad, y que faltan espacios especializados en los espacios públicos.

Por ello, dijo, el cuerpo académico insiste en que la atención a los adultos mayores se convierta en una política pública integral, que no se vea solo desde lo médico o lo social.