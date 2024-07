Pocas expectativas por temporada vacacional

En entrevista, Tomas Hau, promotor turístico y ex delegado de turismo en la región, expuso que para este sector las expectativas para este periodo vacacional son bajas, no solo por la crisis económica y la situación climatológica, si no porque el calendario escolar en México no coincide con el del vecino país de Guatemala, esto trae como consecuencia que el número de visitantes que arriban al Soconusco a disfrutar de las diversas rutas establecidas durante el periodo vacacional de verano no incremente a los del vecino país, pero si hay algunos locales que aprovechan para visitar la zona.

Dijo que, durante el periodo vacacional de verano, el mayor número de personas que recorren los diversos destinos provienen de otros estados del país o de familias de municipios circunvecinos, quienes se ven atraídos por las bellezas naturales que hay en el Soconusco.

Señaló que las rutas que mayor afluencia llegan a tener en esta época del año son: la ruta del café en la zona alta de Tapachula, Unión Juárez y sus diversos lugares y playas.

Detalló que se trata de turistas nacionales o locales que llegan a visitar a familiares y aprovechan para recorrer la zona, les atrae, por lo general, todo lo relacionado a montaña y fauna, ya que a diferencia de otras regiones del país, en el Soconusco llueve mucho, por ello la visita a playas se da en un menor porcentaje.

Indicó que se trabaja en coordinación con corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de los visitantes en carretera o en las rutas turísticas ya establecidas durante este periodo, por lo que se prevé que haya saldo blanco en la región.