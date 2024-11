Chiapas es la entidad que cuenta con la mayor cantidad de localidades sin servicios de radio en Frecuencia Modulada (FM), Amplitud Modulada (AM) y Televisión Digital Terrestre (TDT), a nivel nacional, resaltó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La radio en México ha sido y sigue siendo un medio de comunicación fundamental, especialmente en las localidades más pequeñas y rurales. Su capacidad para llegar a lugares con poca o nula conectividad a internet la convierte en una herramienta invaluable para informar, educar y entretener a millones de mexicanos.

FM

Chiapas cuenta con 20 mil 951 localidades rurales y 206 urbanas. De acuerdo al informe de cobertura de los servicios de radiodifusión en México 2023, que presentó la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT; en el estado, siete mil 165 localidades no cuentan con cobertura de radio FM, lo que se traduce en un 33.8 % sin este servicio.

El panorama nacional es que el 6.75 % de la población total del país no cuenta con servicio de FM.

AM

A diferencia del FM, la radio AM tiene mayor alcance y su señal puede viajar a distancias mucho mayores y puede atravesar obstáculos físicos con mayor facilidad. Sin embargo, tiene menor calidad de sonido; sus capacidades técnicas se vislumbran en su alcance; en Chiapas, cinco mil 712 localidades no cuentan con servicio AM.

En porcentaje, corresponde al 26.99 % sin este servicio en la entidad. A nivel nacional, el 3.85 %.

TDT

La TDT, fue el proceso mediante el cual se dejó de transmitir las señales analógicas de televisión abierta para transmitir únicamente señales digitales, en Chiapas es la que cuenta con mayor cantidad de localidades sin este servicio, con 10 mil 346, lo que representa casi la mitad del estado.