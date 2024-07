Poco viable hacer un retiro de tu Afore

Cuando una persona pierde su empleo tiene el derecho de hacer retiros parciales de su cuenta de Afore, pero lo que muchos no toman en cuenta, o no se les explica, es que al hacer uso de ese recurso, éste disminuye automáticamente el monto de la pensión que podría recibir al jubilarse.

Consecuencia

Así lo explica el contador público certificado, René Cruz Montalvo, quien expone que al retirar del Afore se disminuyen también las semanas cotizadas para poder tramitar la pensión, lo que significa que se tendrá que trabajar más tiempo para poder acumular un monto mayor.

Señaló que si se realiza un retiro ante una emergencia, al recuperar la estabilidad financiera la recomendación es reponer ese monto al Afore y hacer aportaciones totales o parciales, a fin de reestablecer el cálculo de la pensión a recibir en el futuro y las semanas cotizadas.

“La afectación si puede ser bastante grande dependiendo del monto que se retire, la pensión que vas a tener cuando ya decidas retirarte, cuando llegues a la edad para pensionarte, será mucho menor de la que tenías considerada”. dijo el contador.

Si a eso le sumamos la inflación y los montos salariales, que probablemente ya no aumenten tanto en los próximos años, pues va a quedar una pensión todavía más pequeña que no alcanzaría absolutamente para nada.

Este factor por supuesto que tendrá influencia directa en la economía de los adultos mayores, entrando en la estadística de la línea de pobreza de ese sector, que por cierto ha sido muy pronunciada en los últimos meses.

Ventaja de aportaciones

Hay que tomar en cuenta que las aportaciones voluntarias a las Afores son deducibles, hasta por un monto del 10 % de los ingresos acumulables que tenga el trabajador en un año, con un tope de 163 mil 467 pesos.

Además, René Cruz explicó que no es que no se pueda aportar más, ya que las aportaciones voluntarias no tienen un tope, sin embargo, es para que estas sean deducibles en la declaración anual de impuestos del trabajador.